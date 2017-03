Niedereschach Keine Verschlechterung bei ÖPNV-Verbindung

Bürgermeister Martin Ragg wies darauf hin, dass es nicht nur in Niedereschach, sondern auch in vielen anderen Städten und Gemeinden noch sehr wenige barrierefreie Haltestellen gebe. Weiter erklärte er, dass für den Bau barrierefreier Haltestellen schon einmal ein Förderprogramm aufgelegt, jedoch sehr schnell wieder zurückgezogen worden sei. Eventuell, so seine Hoffnung, werde dieses wieder neu aufgelegt.