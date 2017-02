Niedereschach Katharinensaal gibt sich närrisch

Durch das Programm führte Frank Rist. Was er so alles aus den Reihen seines Männerstuhlkreises "Die anonymen Ehemänner" zu berichten hatte, war beeindruckend. So weiß man nun, dass es die "Männergrippe" tatsächlich gibt. Neu auch die Information, dass demnächst Niedereschach Drehort eines "Tatort-Schwarzwaldkrimi" sein wird, in dem ein abgeschnittener Poller aus der Dauchinger Straße und "Hilfssheriff Schmieder" in seinem neuen silbernen Mercedes eine entscheidende Rolle spielen werden. Der Titel des Krimis lautet "Polleralarm in Niedereschach".

Danach war auf der Bühne, "Frauenpower" angesagt. Den Auftakt machten mit einer lustigen schwarzweiß Tanzparodie Manuela Lindinger, Jeannine Glatz, Heidi Dinter, Ulrike Storz, Jutta Schütz und Jutta Lindinger.

Einen Klassetanz zauberten die zehn "Linedancer" der Frauengemeinschaft auf die Bühne. Die "Senedrosseln" Brigitte Hey, Regina Hildebrand, Annette Flaig, Monika Weißer und Christian Müller-Heidt warteten in gekonnter Manier mit interessanten, auch internen Begebenheiten aus der Seelsorgeinheit auf und sangen im Refrain "Liebe Leut’, ich glaub‘, die henn gä Schuß nit ghört…".