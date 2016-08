Niedereschach Kartoffelernte wie zu Opas Zeiten

Wie schon 2014 werden auch in diesem Jahr Mitglieder des FCF zur Kartoffelhacke greifen und in Fischbach einen Teil der Knollen in mühevoller Handarbeit selbst ernten – ganz so wie zu Opas Zeiten.

Den Auftakt des Herdepfelfestes gestaltet am Samstag, 24. September, der aus Rottweil stammende Heinrich del Core. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Kabarettist macht mit seinem Programm "Alles halb so wild" in Fischbach Station. Beim FC freut man sich auf den Abend, der bereits jetzt restlos ausverkauft ist. Nach dem Auftritt von Heinrich del Core sind alle zur großen Party mit DJ Martin Eitzert eingeladen.

Der zweite Tag, Sonntag, 25. September, wird mit einem Frühschoppenkonzert und einem F-Junioren-Spieltag beginnen. Anschließend lädt der FCF dazu ein, das Mittagessen in der Bodenackerhalle zu genießen. Auch hier wird erneut die Kartoffel im Mittelpunkt stehen. "Lassen Sie sich überraschen, welche Gerichte sich unsere Köche dieses Mal ausgedacht haben. Auf jeden Fall werden auch Feinschmecker auf ihre Kosten kommen", versichert der Vorsitzende des FC Fischbach, Johannes Korte.