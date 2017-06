Niedereschach Kampf um begehrte Startplätze

Niedereschach. Wegen technischer Probleme bei der Auswertung wurde am Ende das Ergebnis des Finaldurchgangs jedoch annulliert. Der Finaldurchgang der zehn Besten wird wiederholt. Erst dann steht der Sieger endgültig fest (siehe Infokasten).

Viele neue Herausforderungen warteten auf die GS-Piloten, die bei 18 spannenden Sonderprüfungen und auf verwinkelten Roadbook-Strecken Fahrkönnen, Geschicklichkeit und Teamgeist beweisen mussten. Der Anteil an Offroad-Prüfungen und fahraktiven Stationen war so hoch wie nie zuvor. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade sorgten dafür, dass jeder seinen Möglichkeiten entsprechend Spaß hatte, egal, ob Hobbyfahrer oder sportlich ambitioniert. Für Teilnehmer, deren Affinität zu Schlamm und Schotter nicht ganz so stark ausgeprägt ist, gab es wieder eine eigene Roadbook-Wertung.

Wer von den Fahrern glaubte, im Schwarzwald schon jede Wurzel zu kennen, wunderte sich, wie viele Überraschungen während der Trophy auf ihn warteten. Fahrsicherheit war genauso ein Thema wie die Technik; Ausflüge in die Vergangenheit wechselten sich mit Geschicklichkeitstests ab und sportliche Disziplinen wurden völlig neu definiert. Der bunte Mix entsprach der Philosophie der Veranstaltung. Jeder fuhr sein eigenes Tempo und entschied selbst, an welche Disziplinen er sich heranwagte. Alles gemäß dem Slogan der Trophy: "It’s not a race". Ein Konzept, das den Spirit der GS-Familie traf.