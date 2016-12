Niedereschach Kämmerer erhält lauten Applaus

Als größtes Investitionsprojekt nannte Haberstroh den Beginn der Sanierung der Gemeinschaftsschule Niedereschach mit 1,4 Millionen, wobei die weiteren Bauabschnitte in den Jahren 2018 und 2019 folgen.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts sei eine Rücklagenentnahme über 150 000 Euro notwendig. Damit seien aktuell alle verfügbaren Rücklagen komplett aufgebraucht. Zusätzlich werde eine Kreditaufnahme über 1,25 Millionen notwendig, wodurch die Pro-Kopf-Verschuldung sich von 58 Euro auf 268 Euro erhöhen werde.

Beim Wirtschaftsplan Wasserversorgung nannte Haberstroh ein Volumen von 944 900 Euro, davon im Erfolgsplan 655 100 Euro und im Vermögensplan 289 800 Euro. Neu investiert werden müsse dabei in den Hochbehälter Katzenbühl und in eine hydraulische Trinkwasser-Netzberechnung mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 95 000 Euro. Ferner fallen über das normale Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen in einer Größenordnung von 80 000 Euro an.

Zur Finanzierung des Wirtschaftsplans Wasserversorgung sei deshalb eine Kreditaufnahme über 68 000 Euro notwendig, die Pro-Kopf-Verschuldung beim Eigenbetrieb betrage dann 287 Euro.

In der anschließenden Diskussion bat Gemeinderat Edgar Lamparter, ob die Gemeinde im besten Fall für den Bau der Schloßberghalle in Kappel einen Zuschuss von über einer Million Euro erhalten könne. Hierzu erklärte Haberstroh, dass dies im besten Fall möglich sein könnte, sicher sei dies jedoch nicht. Bürgermeister Martin Ragg wies darauf hin, dass es hier gelte abzuwarten. Alles hänge davon ab, inwieweit die Gemeinde beim ELR-Programm zum Zuge komme.

Gemeinderat Peter Engesser wunderte sich über die Ausreißer beim Verbrauch der Brennstoffe für öffentliche Gebäude, bei der Gemeinschaftsschule mit 15 000 Euro im Jahr 2015, 26 000 Euro für 2016 und jetzt 30 000, was ihm nicht plausibel sei. Haberstroh erklärte, dass die Planzahlen 2017 nicht mit dem Rechnungsergebnis zum Beispiel von 2015 verglichen werden könnten, weil 2015 bei den Planungen zwei Betankungen eingerechnet wurden, durch einen milden Winter musste dann lediglich einmal getankt werden, so dass dadurch das Rechnungsergebnis wesentlich von der Haushaltsplanung abweiche. Ein weiterer Punkt sei, dass es – durch milde Winter bedingt – vom Rechnungssteller eine Gutschrift gebe, während in harten Wintern eine Nachzahlung erforderlich werde. Alles Dinge, die bei den Haushaltsplanungen noch nicht absehbar seien, daher kämen auch die Differenzen.