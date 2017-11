Niedereschach Käfer sorgt weiter für Probleme

Niedereschach. Beim Forstamt des Schwarzwald-Baar-Kreises gab es einen Personalwechsel. Auf den langjährigen und in Niedereschach bestens bekannten Leiter der unteren Forstbehörde, Bernhard Hake, der zum Landkreis Konstanz wechselte, folgte Philipp Weiner, der am Montagabend verhindert war.

Der Plan 2018 sieht im Verwaltungshaushalt Einnahmen von 191 200 Euro und Ausgaben von 133 200 Euro vor. Daraus, so Storz, ergebe sich ein möglicher Überschuss von 58 000 Euro. Im Vermögenshaushalt seien für 2018 keine Mittel vorgesehen. Es wurden fast punktgenau 3000 Festmeter Holz eingeschlagen. Größtes Projekt sei eine "Entfichtungsmaßnahme" am Fahrenberg in Fischbach mit rund 1000 Festmeter Holz und rund 240 Kubikmeter Hackschnitzelmaterial gewesen.

Die Käferproblematik sei im ablaufenden Jahr 2017 recht groß gewesen, weil man bereits den dritten Sommer hintereinander sehr trockene Wetterverhältnisse hatte. Vor diesem Hintergrund sei zu erwarten gewesen, dass sich die Käferproblematik verschärfe. Nichtsdestotrotz sei die Gemeinde in ihrem Wald sehr günstig weggekommen. Man habe dort sämtliche festgestellten befallenen Hölzer sehr schnell aufgearbeitet und abgefahren. Am Ende seien 150 Festmeter zusammengekommen. Das seien rund fünf Prozent des Einschlags, was einen sehr guten Wert darstelle. Nun gelte es zu sehen, wie sich die Käferproblematik im Jahr 2018 weiterentwickelt. Ausführlich ging Storz auch auf durchgeführte Wildverbissmaßnahmen, die Jungbestandspflege, die Naturverjüngung und Wertästungen an Bäumen ein. Dies alles seien Investitionen für die Zukunft. An den Waldwegen sei im abgelaufenen Jahr nicht sehr viel gemacht worden, weil dies nicht nötig gewesen sei. Im Forstwirtschaftswirtschaftsjahr 2018 plant Storz mit einem Einschlag von rund 2800 Festmeter. Dies sei allerdings nur eine tendenzielle Größe, die auch von gewissen Naturereignissen wie dem Anfall von Käferholz und Sturmholz abhänge. Was den Verkauf des Holzes anbelangt, geht er von einem Erlös von 75 Euro pro Festmeter verkauftem Holz aus. Das große Fragezeichen bei den Planungen sei, wie hoch der Käferanteil 2018 ausfallen wird. Käferholz sei schlicht und einfach sehr schlecht bezahlt.