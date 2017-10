Niedereschach Kabarettist widmet sich ernstem Thema

Niedereschach (alb). Von einer ganz anderen Seite kennenlernen können die Besucher im Katharinensaal am Samstagabend Christoph Sieber. Am Dienstag karikierte er noch im ZDF in der Kabarett-Sendung "Mann Sieber" so manche Polit-Größen und präsentierte sogar die Idee, die viel gepriesene Schwarzwald-Luft gewinnbringend in Flaschen zu verkaufen. Am Samstagabend hat der Kabarettist bei einem Auftritt in Niedereschach ein weitaus ernsteres Thema im Gepäck. Für Sieber ist es nämlich eine echte Herzensangelegenheit, humanitäre Projekt wie "LifeBoat" und "Resqship" zu unterstützen. Projekte, die sich der Rettung schiffbrüchiger Menschen im Mittelmeer verschrieben haben. "Seit 2010 sind etwa 35 000 Menschen im Mittelmeer auf der Flucht ertrunken. Jeden Tag werden es mehr. Wir wollen dem Massensterben auf dem Mittelmeer nicht länger tatenlos zuschauen. Wir wollen handeln und den Flüchtenden mit unserer Hilfe zur Seite stehen", so das Motto dieser Hilfsorganisationen, für die Sieber unter anderem die Einnahmen seines CD- und DVD Verkaufs spendet. Allein durch das Projekt "Life Boat" konnten im Rahmen der zeitlich befristeten Aktionen in enger Zusammenarbeit mit der griechischen Küstenwache innerhalb kurzer Zeit mehr als 1100 Menschen aus Seenot gerettet werden.