Niedereschach Junge Musiker stellen ihr Können unter Beweis

Zur Freude aller Musizierenden sparten die Besucher dabei auch nicht mit dem verdienten Beifall. Es spielten Schüler der Klassen von Christina Genthe, Achim Nölke, Walter Frühwirth, Erik Lassmann und Stefan Langhammer. Zu Gehör kamen Stücke und Werke für Querflöte, Klavier, Schlagzeug, Gitarre und E-Gitarre.

Je nach Ausbildungsstand und Dauer der bisherigen musikalischen Ausbildung war es für die vielen jungen Musiker, in der nach den Worten von Stefan Langhammer angesichts der schwülen und heiße Witterung als "wohltemperiert" bezeichneten Schulaula, auch eine ganz persönliche Herausforderung, vor einem so großen Publikum aufzutreten. Für einige der jungen Akteure war es sogar der erste Auftritt ihrer noch jungen Musikerkarriere. Einige der Besucher, die sich selbst für Instrumentalunterricht bei der Musikausbildung Niedereschach interessierten, nutzten den Nachmittag, um sich bei den Lehrkräften im Anschluss an das kleine Konzert zu informieren, wie das mit der Musikausbildung Niedereschach läuft.

Die große Zahl der Akteure des Nachmittags zeigte, wie gut dieses musikalische Angebot vor Ort angenommen wird. Die Musiker, die im Verlauf des Vorspielnachmittages im Einsatz waren: Julia Haller, Malia Stern, Ronja Rohrer, Darius Szulist, Amelie Haller, Valeria Pischeniuk, Allan Wolf, Mujtaba Naqshband, Annelie Rehle, Theresia Gehring, David Dressel, Jacob Häfner, Samuel Walke, Elias Korte, Gabriel Markutovic, Johannes Hirth, Maximilian Kneipp, Lars Brauner, Corinna Kuner, Lilli Aretz, Maike Lindinger, Hanna Kaltenbach, Laurin Mauch, Moritz von der Hardt, Dejan Preskar, Manuel Kneipp, Lucian Markutovoc, Luis Schmutte, Matthias Kuner, Jonas Höllriegel, Sophia Weigandt, Jan Vollmer und Max Schwarzwälder.