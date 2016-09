Niedereschach Jungathleten messen sich

Die Abnahme der zu erbringenden Leistungen hat auch den Fans Freude bereitet. Diese waren zum Großteil Eltern, die ihre Schützlinge im Gustav-Strohm-Sportzentrum des SV Niedereschach kräftig anfeuerten und den jungen Akteuren einen regelrechten Motivationsschub gaben.

Bodo Volz ist nicht nur der Mann, der die Prüfungen abnimmt, sondern auch der Organisator und Motivator für alle Teilnehmer. Er nimmt sich viel Zeit, damit alle, die das Sportabzeichen erwerben wollen, dies terminlich schaffen. Im Kern gehe es dabei um die vier sportlichen Bereiche Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.

Die Bedingungen zum Erwerb des Sportabzeichens von der Bundesrepublik Deutschland haben sich geändert. In diesem Jahr gab es je nach Leistung ein Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold.

Gefordert waren die Teilnehmer in den Disziplinen Lauf (über 30, 50, 800 und 1000 Meter), Weitsprung, Ballwurf und Schwimmen (über 25 Meter). Hierfür bot das Schwimmbad in der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar am Standort Niedereschach einmal mehr ideale Voraussetzungen.