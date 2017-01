Niedereschach Jugend steht dieses Jahr im Fokus

Auf dem Friedhof sei die Sanierung der Wege und die Pflasterung des Vorplatzes inzwischen fertiggestellt worden. Der Außenputz der Aussegnungshalle müsse noch gemacht werden. Ferner gab Irion bekannt, dass auf dem Schabenhausener Friedhof zukünftige die Möglichkeit geschaffen werden soll – wie in Niedereschach im Zuge einer neuen Friedhofskonzeption bereits diskutiert – auch Baumbestattungen anzubieten. Die Voraussetzungen und der Platz dazu wäre vorhanden wie auch das Interesse für diese neue Bestattungsform: Er sei bereits von mehreren Personen angesprochen worden.

Unter Zugzwang sei man in Schabenhausen beim Thema Erschließung neuer Wohnbaugebietes, so Irion an die Adresse von Bürgermeister Martin Ragg. Denn der letzte Bauplatz im Neubaugebiet Badäcker werde momentan bebaut, und damit stehe man jetzt mehr oder weniger mit dem Rücken an der Wand, denn neues Bauland sei aktuell nicht in Sicht. Diesbezüglich konnte Bürgermeister Martin Ragg in der Sitzung jedoch keine großen Hoffnungen machen. Ausgesprochen schwierig nannte Ragg die Bemühungen um die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete gerade in den Ortsteilen. Immer mehr Behörden und Beteiligte hätten ein Wörtchen mitzureden. Auch die verschärften Vorgaben und Bestimmungen seitens der Landesregierungen machten die Sache noch komplizierter.

Da im Haushalt dieses Jahr nichts für die Ausweisung eines neuen Baugebietes in Schabenhausen eingestellt sei, war eine Frage, wie es für 2018 aussehe. Ragg konnte hierzu nichts Konkretes sagen. Es sei ärgerlich für ihn und alle Bauinteressenten, meinte er.

Abschließend gab Ortsvorsteher Irion bekannt, dass in Schabenhausen wohl ein Einwohner abhanden gekommen sei. Die neue Statistik besage, dass die Einwohnerzahl mit 557 (Stand Ende 2016), auf 556 gefallen sei, wobei er eigentlich bisher den Eindruck hatte, dass in Schabenhausen mehr Einwohner dazugekommen als weggegangen seien.