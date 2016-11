Niedereschach "Jeder macht das, was er wirklich kann"

Letztendlich wird im Umgang mit den Flüchtenden dieser Welt doch entschieden, welche gemeinsamen Werte dieses Europa noch hat. Im Mittelmeer entscheidet sich momentan, ob wir uns trotz unseres Wohlstandes einen Hauch von Menschlichkeit bewahrt haben. Und ich sage auch ganz bewusst: Selbstverständlich können Deutschland und Europa nicht alle aufnehmen, aber die Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, kann und darf keine Option sein.

Wo befindet sich der Rettungskreuzer "Minden" aktuell und wie viele Menschen sind gerade an Bord?

Die "Minden" hat Platz für neun Besatzungsmitglieder. Es arbeiten immer zwei Crews im Wechsel. Stationiert ist die Minden im Hafen von Malta und läuft von dort aus, um vor der libyschen Küste nach Schlauchbooten Ausschau zu halten. Rund 200 Menschen haben an Bord Platz.

Waren Sie selbst schon auf der "Minden" mit dabei?

Leider nein. Mein Tourplan hat es bisher nicht zugelassen. Und da ich wahnsinnig schnell seekrank werde – manchmal wird mir bei zu viel Wellengang schon in der Badewanne schlecht – habe ich gesagt: Jeder macht das, was er wirklich kann. Die anderen retten und ich rede, überzeuge und sammle Geld.

Für wie lange ist das Projekt geplant?

So lange es nötig ist und so lange wir durchhalten. Die Mission kostet rund 30 000 Euro im Monat. Eigentlich ein Wahnsinn. Aber wir schaffen das!

Wenn jemand das Projekt unterstützen möchte, in welcher Form wäre dies am besten möglich?

Ich glaube, dass zwei Dinge wichtig sind: Erstens, dass die, die sich ihre Humanität bewahrt haben, lauter werden und zeigen: Wir sind mehr als die, die ausgrenzen und die Hass säen. Jeder kann etwas dafür tun, dass diese Gesellschaft nicht gespalten wird.

Gibt es ein Spendenkonto?

Genau, das wäre dann zweitens gewesen. Jede auch noch so kleine Spende hilft und kommt vor allem direkt an. Wir haben keine Verwaltung.

Kann man auch mit Sachspenden helfen?

Klaro. Gebraucht werden Rettungsfolien, warme Rettungsdecken, Kinderstoffrettungswesten und zum Beispiel auch gute Ferngläser. Wer sich kundig machen will, macht das am besten über die Homepage. Und über Facebook, Stichwort "LifeBoat", kann man jederzeit sehen, wo die "Minden" ist und was die Crew macht. Die Fragen stellte Albert Bantle

Weitere Informationen: www.lifeboatproject.eu/de/