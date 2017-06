Niedereschach Jahrgänger schwelgen in Erinnerungen

Dabei schwelgte man nicht nur in gemeinsamen Erinnerungen, sondern man hatte sich bei einem gemeinsamen Essen viel zu erzählen.

Längst leben nicht mehr alle der damals 21 Schulkameraden, die einst in Fischbach gemeinsam die Schule besuchten, andere konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht an dem Treffen teilnehmen.

Vor diesem Hintergrund waren sich alle, die an dem Treffen teilnehmen konnten, bewusst, dass man in einem Alter sei, in man nicht sicher sein könne, auch am nächsten gemeinsamen Treffen teilnehmen zu können. Auch Gisela Tubiolo deutete an, dass die jetzige Reise aus den USA in die Heimat Fischbach auch ihre letzte Reise nach Fischbach gewesen sein könnte, denn den anstrengenden "Sprung" über den "großen Teich" empfindet sie immer mehr als große Strapaze. Insofern genoss man den gemeinsamen Abend umso mehr.