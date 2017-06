Niedereschach Intensive Gespräche

Es bereite ihm große Sorgen, das DRK ohne adäquate Räume zu wissen. Ordentliche Räume für das DRK zu haben, sei das Mindeste, was die Gemeinde tun müsse.

Bürgermeister Martin Ragg antworte, dass bereits seit einiger Zeit intensive Gespräche liefen. Sobald es konkrete Dinge zu entscheiden gebe, werde er den Gemeinderat umgehend informieren.

Zudem regte Krachenfels an, das Gebäude in der Steigstraße 2, in dem das DRK derzeit untergebracht ist und das in einem sehr maroden Zustand sei, einen Entwurf zu erstellen, was mit dem Areal geschehen soll, wenn das Gebäude irgendwann abgerissen werde.