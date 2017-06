Niedereschach Infoabende beleuchten grüne Themen

Niedereschach (alb). Gleich drei Informationsabende mit drei verschiedenen Landtagsabgeordneten stehen auf dem Programm. Mit dabei ist an allen drei Terminen auch Volker Goerz. Er ist der Bundestagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen. Alle Interessierten sind eingeladen zu kommen, sich aus "erster Hand" zu informieren und zu diskutieren. Das Thema "Innere Sicherheit" steht dabei am Montag, 10. Juli, um 19 Uhr im Eschachhof auf der Tagesordnung. Referent des Abends ist Jürgen Filius, rechtspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und Sprecher für Hochschulmedizin. Unter dem Thema "Offene Gesellschaft" steht am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr im Restaurant Bantle der zweite Informationsabend an. Referent ist Thomas Poreski vom Arbeitskreis Soziales/Integration. Um den "Klimaschutz" geht es am dritten Abend, Donnerstag, 27. Juli, um 20 Uhr im Restaurant Bantle. Referentin ist Bettina Lisbach vom Arbeitskreis Umwelt, Energie und Naturschutz.