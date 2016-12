Niedereschach. Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 5 und 12 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Ifflinger Straße eingedrungen. Sie ließen verschiedene alkoholische Getränke mitgehen. Den Zigarettenautomaten konnten sie nicht knacken. Die Polizei sucht jetzt nachZeugen.