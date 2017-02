Niedereschach In fünf Jahrzehnten viele Entwicklungen erlebt

Was man sich lange nicht vorstellen konnte, wurde nun Wirklichkeit: Ein letztes Mal schaltete Georg Blattmann "seine" Drehautomaten aus. Georg Blattmann kann auf ein interessantes Berufsleben zurückblicken, denn er erlebte in den fast fünf Jahrzehnten eine spannende Entwicklung, was die Fertigung von Drehteilen betrifft. Als Automateneinrichter fertigte er unzählige Stellringe und Drehteile.

Persönliche Verabschiedungsrede

Mit einer sehr persönlichen Verabschiedungsrede würdigte Geschäftsführerin Sigrid Krebs-Hattler besonders die Treue zum Unternehmen und hob die Zuverlässigkeit und die große Bereitschaft, immer tatkräftig mitzuarbeiten, hervor.