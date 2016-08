Niedereschach Im Rathaus werden viele Stühle gerückt

Zudem hat die Gemeinde eine neue Stelle geschaffen: als Vertretung von Ortsbaumeister Leopold Jerger wird ein Bautechniker eingestellt.

Sobald die neuen Gemeindemitarbeiter ihre neuen Stellen angetreten haben, werden wir darüber berichten und diese, so wie nun Patrick Poros, vorstellen.

Der 28-jährige Patrick Poros wurde in Rottweil geboren, ist in Villingen aufgewachsen, hat zunächst Bankkaufmann gelernt und dann eine Verwaltungslehre am Landratsamt in Friedrichshafen erfolgreich absolviert.

Im Rechnungsamt der Gemeindeverwaltung ist Poros künftig vor allem für die Bereiche Steuern und Abgaben zuständig, angefangen von der Berechnung der Grundsteuer bis hin zur Gewerbesteuer, der Hundesteuer und den Wasserabrechnungen. In der Nachfolge von Monika Rieble hat er dort ein breites Aufgabenfeld zu betreuen. Privat treibt Poros viel Sport. Am liebsten spielt er Basketball.