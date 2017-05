Niedereschach Im Herbst kann Sanierung losgehen

Ragg gab zu bedenken, dass seit 2004 die Gemeinde Niedereschach keinen Zuschuss aus diesem Ausgleichsstock mehr erhalten habe – immer mit den Argument, dass Niedereschach finanziell gut dastehe. Trotzdem habe man nochmals kräftig beim Regierungspräsidium die Werbetrommel gerührt und sei guter Hoffnung, dass in diesem Jahr diese "unsägliche Serie" von Ablehnungen durchbrochen werden könnte. Also entweder Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 1,87 Millionen oder eben 2,37 Millionen Euro, sollte es mit dem Antrag aus dem Ausgleichsstock nicht klappen.

Architekt Thomas Seemann erläuterte die Details zur geplanten Sanierung. Die Halle, insbesondere der Kellerbereich mit den Umkleidekabinen, alles noch aus dem Jahre 1975, müsse auf neuesten Stand gebracht werden. Weder gebe es Barrierefreiheit für den Saal, noch sei ein Behinderten-WC vorhanden. Auch die Fluchtwege und die energetische Sanierung stehe ganz oben an. Trotzdem werde baulich nichts Großartiges bewerkstelligt, lediglich ein Vordach im Eingangsbereich und neue Fenster seien geplant, die Fassade und das Dach werden gedämmt. Ansonsten spiele sich das meiste im Innenbereich ab mit kompletter Erneuerung der WC-Anlagen, der Küche, der Heizung, den sanitären Anlagen und der Elektrik sowie einem Lagerbereich mit Batterieraum für die Notbeleuchtung.

Im Untergeschoss gebe es ebenfalls große Veränderungen: Erstmals entstehen dort getrennte Umkleidekabinen für Männer und Frauen. Auch der Besprechungsraum für die Feuerwehr wird verlegt. Im Grunde werde der Innenbereich entkernt und dann von Grund auf erneuert.

Kappels Ortsvorsteher und Gemeinderat Werner Reich informierte über die Historie der Halle. Reichs Ratskollege Peter Engesser wies darauf hin, dass nicht nur die Schlossberghalle selbst, sondern auch der angegliederte Kindergarten und die Schule durch die geplanten energetischen Maßnahmen (Dämmung) im Außenbereich von der Sanierung profitieren.

Kommunen können Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock beantragend, sagte Bürgermeister Ragg auf Frage von Walter Pankoke. Zwar hat Niedereschach hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer, aber auch enorme Abflüsse in Form der Umlagen. Hinzu komme, dass man laut gefasstem Grundsatzbeschluss in den kommenden Jahren eine große Summe in die Sanierung des Schulgebäude investieren müsse.