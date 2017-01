Niedereschach Ideen tragen Früchte

Mit dem vom Gemeinderat beauftragten Büro Arbol aus Rottweil habe die Gemeinde im November eine sehr gut besuchte Bürgerwerkstatt zum Thema Friedhofsgestaltung und neue Bestattungsformen durchgeführt. Die große Resonanz unterstrich laut Ragg die Vermutung, dass das Thema Friedhof viele Bürger ganz besonders berühre. "Ich empfinde es als Fortschritt, dass man hierüber mittlerweile sehr offen sprechen und diskutieren kann", sagte der Bürgermeister.

So manch eine Idee an diesem Abend habe auch bereits in die weiteren Ortsteile der Gemeinde ausgestrahlt. Auch dort sei nun teilweise ein Diskussionsprozess über die Einführung neuer Bestattungsformen in Gang gekommen.