Niedereschach Höhepunkt ist Jubiläums-"Steinbruch Open Air"

Das ganze Jahr über gab es mehrere kleine Veranstaltungen, gemeinsame Ausflüge und einen Arbeitseinsatz, um das Vereinsgelände in Schuss zu halten. Kassiererin Melanie Adler berichtete über ein passables Plus in der Vereinskasse.

Bei den Wahlen stellte sich der stellvertretende Vorsitzende Dirk Krehan nach abgelaufener Amtszeit nicht mehr zur Verfügung, für ihn wurde Jens Laufer in den Vorstand gewählt. Die bisherige Kassiererin Melanie Adler stellte sich für weitere zwei Jahre für das Amt zur Verfügung und bekam von der Versammlung volle Rückendeckung für ihre einwandfrei verrichtete Arbeit.

Vier altgediente Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue geehrt, dies waren Volker Chrobok für zehn Jahre, Sebastian Ruppert für 15 Jahre und Michael Maier sowie Thomas Knapp für 25 Jahre Mitgliedschaft bei den Easy Ridern.