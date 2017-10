Niedereschach "Herz, Hirn und Humor im Einklang"

Verraten Sie uns ein paar Kerngedanken?

Ja, gerne. Der Wert meines Lebens muss größer sein als Karriere, Konto und Gesundheit. Das kann einem in einer Sekunde genommen werden. Bei meinen Verwandten, gerade durch einen Fall schnell fortschreitende Demenz, eine Tragik.

Was ist denn dann noch das Materielle?

Da müssen die Angehörigen neue Prioritäten setzen. Das gilt aber für alle und alles: Wer Relatives absolut setzt, ist auf dem Holzweg. Deshalb hat Papst Benedikt XVI. recht, wenn er von einer Diktatur des Relativen spricht als Grundübel unserer Zeit.

Wie weit ist Ihr Anfahrtsweg nach Niedereschach und mit welchem Verkehrsmittel reisen sie an?

Da ich samstags Aufzeichnung meiner Sendung habe, brauche ich den Flug. Ein netter Herr holt mich ab, die Männer beim FFF müssen da ganz schön ran, auch bei der Hallentechnik.

Erinnern Sie sich noch Ihren ersten Kontakt mit dem Team des FFF?

Ich war erstaunt, wie professionell die Damen das machen, von den Einladungsflyern über Plakate, aber meist über persönliche Kontakte. Nennen Sie mir eine Veranstaltung, die ausschließlich Frauen zur Zielgruppe hat und solch gewaltige Gästezahlen aufweist. Gerade in der ländlichen Region, wo man sich untereinander kennt und sich gegenseitig einlädt. Und die Veranstalterinnen sind erfindungsreich und finden für jede Platz!

Weshalb haben Sie dem Team des FFF schon vor zehn Jahren zugesagt, zum 30-jährigen Bestehen wieder zu kommen?

Weil ich so bewegt von dem Vormittag war, geradezu beispielhaft für die FFF-Bewegung, die ja ausschließlich aus Ehrenamtlichen besteht. Die Gründungsfrauen können ganz beruhigt sein: auch die Beteiligung von männlichen Referenten tut dem Frühstücksmorgen keinen Abbruch, noch nicht mal Peter Hahne, der bekanntlich kein Blatt vor den Mund nimmt, was sein neues Buch, der Spiegel-Bestseller "Finger weg von unserem Bargeld!" beweist. ■ Die Fragen stellte Albert Bantle

In der Eschachhalle wird am Samstag während des Frühstückstreffens eine Kinderbetreuung ab drei Jahren angeboten. Karten im Vorverkauf gibt es noch am heutigen Mittwoch in Morys Hofbuchhandlung in Villingen, Bad Dürrheim und Trossingen sowie in der Bäckerei Bantle in Niedereschach.