Obwohl sein Lebensmittelpunkt zwischenzeitlich im Böblinger Raum liegt, kommt der frühere Gemeinderat, frühere Schabenhauser Ortsvorsteher und -rat Helmut Gürth (Bild, vierter von links) gerne nach Niedereschach zurück. So nutzte er den Geburtstag seiner Lebenspartnerin, zusammen mit deren Freundeskreis, zu einem Besuch im Heimatmuseum in Fischbach sowie der römischen Anlagen auf dem Bubenholz. Der Vorsitzenden des Geschichts- und Heimatvereins Hans-Otto Wagner führte die Besucher durch das Museum und die Römeranlagen. Mit seinem fundierten Wissen rund um die Römergeschichte und die vielen heimatgeschichtlichen Hintergründe zu jedem einzelnen Ausstellungsstück im Museum begeisterte Wagner. Die Besuchergruppe, die mit dem Oldtimerbus von Heinz Petrolli unterwegs war, bewunderte auch das Ambiente im Museumscafé. Beim Rundgang durch das Museum wurden bei den Besuchern viele alte Erinnerungen an die eigene Jugendzeit wach. Der Abschluss fand in der Bauernstube von Stefan Storz in Neuhausen statt. Foto: Bantle