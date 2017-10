Niedereschach Hausmeister-Ära Storz geht zu Ende

Niedereschach-Fischbach. Verabschiedet wurde in der Fischbacher Ortschaftsratssitzung das Hausmeisterehepaar Ute und Rainer Storz. Mit der Verabschiedung des Hausmeisterehepaares endete offiziell an der Schule die Hausmeisterära der Familie Storz. Seit dem Jahr 1963 war es die benachbarte Familie Storz, die sich in vorbildlicher und weit über das übliche Maß hinaus, um die Fischbacher Schule und später auch um die Bodenackerhalle kümmerte.