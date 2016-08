Niedereschach Hauptsache alle sind mit von der Partie

Das Jahresprogramm der Frauen folgt dem Kirchenjahr. So feiert man die traditionelle Weiberfasnacht am "Schmotzigen Dunschtig" im Katharinensaal. Zur Vorbereitung auf Ostern gestaltet die Frauengemeinschaft zudem jedes Jahr eine Kreuzwegandacht und bietet einen Meditationsabend an. Die aktiven Frauen gestalten ebenso die Wort-Gottes-Feiern mit und laden regelmäßig zur Maiandacht ein. Mit den evangelischen Frauen der Gemeinde steht außerdem einmal im Jahr der Weltgebetstag an, der traditionell auch mit einer Fußwallfahrt beschritten wird. In der Adventszeit steht natürlich eine passende Feier für die Senioren an und auch am Dorffest darf die Frauengemeinschaft schon seit vielen Jahren nicht mehr fehlen. Kein Wunder also, dass auch fürs Jubiläumsjahr viel geplant ist.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Frauengemeinschaft finden 2017 folgende Jubiläumstermine statt:

25. Januar: Frühstück im Katharinensaal mit Reisebericht durch Werner Reich und dessen Tochter. Die beiden werden über den Besuch bei ihrem in Brasilien berichten.

23. Februar: "Schmotzige Dunschtig" mit Frauenfasnet unter dem Motto "100 Jahre kfd-Revival".

24. März: Humorvoller und unterhaltsamer Abend mit Schwester Teresa im Katharinensaal.

8. Oktober: Fahrt zum 100-jährigen Jubiläum der Diözese auf Dekanatsebene in den Europapark Rust.

14. Oktober: Ein feierlicher Gottesdienst findet in der katholischen Kirche in Niedereschach mit anschließendem Festakt im Katharinensaal statt.