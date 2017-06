Nachdem die umfangreichen Hangsicherungsmaßnahmen für dem geplanten Bau von 24 Eigentumswohnungen für das Betreutes Wohnen in Niedereschach beendet sind (Bild), rücken bald – in direkter Nachbarschaft zum bestehenden Seniorenzentrum am Eschachpark – die "Hochbauer" an. Foto: Bantle