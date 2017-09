Niedereschach Hammellauf findet zum 50. Mal statt

Niedereschach (alb). Der traditionelle Hammellauf an der Eschachhalle findet am Samstag, 23. September, um 15 Uhr statt. Organisiert wird er vom Trachtenverein "Reckhölderle" Niedereschach. Das Besondere in diesem Jahr ist, dass der Hammellauf zum 50. Mal ausgerichtet wird. Willkommen sind alle Kinder, die die Spannung eines Hammellaufs erleben möchten. Wer Glück hat und die Fahne in der Hand hält, wenn der Wecker klingelt, darf den "Hammel" mit nach Hause nehmen. Anschließend wird die Kinder- und Jugendgruppe noch einige Tänze aufführen.