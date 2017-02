Die Gymnastikwieber sind wieder in ihrem Element und veranstalten erneut ihre beliebte Wieberfasnet. Das Motto in diesem Jahr lautet "Samschtigobed uff’m Sofa", also direkt aus dem Leben gegriffen, was ein kurzweiliges Fasnetprogramm verspricht. Alle Aktiven der Fasnet in Kappel sind fleißig am Proben, damit mit Showtanz, Sketchen, dem Männerballett und dem Dorftratsch ein interessantes Programm dargeboten wird. Am Samstag, 11. Februar, wird es in der Schlossberghalle Kappel also hoch hergehen. Einlass ist ab 18.31 Uhr und Beginn ab 19.59 Uhr. Für Verpflegung ist in gewohnter Qualität gesorgt und auch die Trachtenkapelle Kappel, gerne verstärkt mit Bürgermeister Martin Ragg, unterstützt die Gymnastikwieber wieder musikalisch (Bild). Ein Kartenvorverkauf wird angeboten, welcher aber keine Platzreservierung beinhaltet. Vorverkauf bei Familie Geppert unter Telefon 07728/17 70. Archivfoto: Preuß