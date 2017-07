Niedereschach Gymnastikfrauen Kappel wählen Carolin Lazar

Diesen Schritt hatte sie mit einer gewissen Amtsmüdigkeit begründet, nachdem sie seit bereits 24 Jahren im Vorstand und seit 2009 als Vorsitzende tätig war. Bei den Wahlen des gesamten Vorstandsteams durch Ortsvorsteher Werner Reich wurden die stellvertretende Vorsitzende Ulrike Geppert, Schriftführerin Tanja Kuhlemann und Kassiererin Steffi Fischer einstimmig wiedergewählt.

Zuvor hatte Heidrun Popko das abgelaufene Vereinsjahr letztmalig Revue passieren lassen. Ein besonderes Dankeschön sprach sie an die Übungsleiterinnen Christel Kempter, Claudia Geromylatos und Gertrud Lehmann für ihre langjährige Mitarbeit aus.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Seniorengymnastik gratulierte sie damit auch gleichzeitig Gertrud Lehmann zum 25-jährigen Jubiläum als Leiterin der Seniorengymnastik. In ihrem lockeren und launigen Bericht ging Schriftführerin Tanja Kuhlemann auf die vielen Aktivitäten ein, die die Gymnastikfrauen wieder auf die Beine gestellt hatten, wie Jahresausflug zum Museum der Ravensburger Spiele und zum Federsee bei Bad Buchau, Jahresabschlussfeier und Fasnetball unter dem Motto "Was läuft denn so im Fernseher bei den Kappelern".