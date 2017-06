Niedereschach Gute und nicht so gute Nachrichten

Gut für die Gemeinde ist, dass aufgrund der jüngsten Steuerschätzung auf der Einnahmeseite rund 200 000 Euro mehr verbucht werden können. Weniger gut für die Gemeinde ist es, dass nach dem Rekordjahr 2016 – mit rund sechs Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen – die für 2017 im Haushaltsplan veranschlagten 4,8 Millionen Euro wohl nicht erreicht werden.

Aktuell geht Kämmerer Alfred Haberstroh davon aus, dass in diesem Jahr lediglich 3,7 bis 3,8 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen sein werden. Abzüglich der 200 000 Euro Mehreinnahmen beim Anteil an der Einkommenssteuer, fehlen demnach im Haushaltsplan 2017 rund 800 000 bis 900 000 Euro. Vor diesem Hintergrund freut sich Haberstroh bereits auf den Rechnungsabschluss 2016, den er in der nächsten Gemeinderatssitzung vorstellen wird und der so gut ausfallen wird, dass man den prognostizierten Fehlbetrag im Etat 2017 wohl aus den Rücklagen wird ausgleichen können.

Damit ist auch klar, dass man alle für dieses Jahr geplanten Investitionen trotz des Rückganges bei der Gewerbesteuer wird durchführen können, betonte Haberstroh auf Nachfrage von Gemeinderat und Ortsvorsteher Peter Engesser. Im Vermögenshaushalt seien mit Stand 8. Juni bisher Investitionsmaßnahmen in einer Größenordnung von rund 600 000 Euro kassenwirksam abgewickelt. Das bedeute auch, dass es der Verwaltung im zweiten Halbjahr mit Sicherheit nicht langweilig werde, da noch eine stattliche Anzahl von Maßnahmen abgewickelt müsse.