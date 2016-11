Niedereschach Gutachten wird vorgestellt

Bereits in den Jahren 1992 und 1997 hat das Büro der Gutachter bereits ein Verkehrsgutachten für die Gemeinde Niedereschach erstellt (Schaechterle Gutachten), wobei in der Aktualisierung von 1997 bereits eine mögliche Südumfahrung untersucht worden ist.

Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich die Gemeinde mit der Umfahrung, die im Süden Niedereschachs die Landesstraßen 423 und 178 verbinden soll. Mit der Umfahrung soll der Lastverkehr, der aus Norden her ins Gewerbegebiet fahren will, über Rottweiler und Villinger Straße geführt werden statt über die enge und kurvige Dauchinger Straße. Das Land hatte der Umfahrung zwar zugestimmt, wegen zu geringer Verkehrsbelastung in der Prioritätenliste aber heruntergestuft. Die Gemeinde beschloss daraufhin, die Ortsumfahrung in Eigenregie zu planen und zu bauen. Die Verkehrsuntersuchungen sind nun auf Grundlage der aktuellen Verkehrsdatenbasis und der aktuellen Planungsüberlegungen fortgeschrieben, aktualisiert und ausgewertet worden. Sämtliche Ergebnisse und sich hieraus ergebende Schlussfolgerungen werden in der Sitzung fachlich durch Reiner Neumann als verantwortlichem Projektleiter des Büro Modus Consult erläutert und vorgetragen.

Der Forstwirtschaftsplan 2017, der Haushaltsplan 2017 und die Vorstellung der Arbeit des Jugendtreffs „Kontakt live“ sind weitere Themen des Abends. Die Bürgerschaft ist zur Teilnahme an der Sitzung eingeladen.