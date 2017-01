Niedereschach "Gugg am Bach" begeistert wieder

Durch das Programm führte der Vorsitzende der Ohrwürmer, Daniel Lipp. Den musikalischen Auftakt machten die "Krawazi Rambler Villingen". Sie legten los wie die Feuerwehr und brachten die Halle zum Beben.

Die nachfolgenden Auftritte der "Hudupfen-Bänd" Binningen, der "Gugge Mucke" Aldingen und der "Maiskolbenfetzer" Eschbach knüpften nahtlos an den Auftritt an. so geriet der Abend für die Guggenmusikfans zu einem absoluten musikalischen Leckerbissen – und dies ganz ohne Pyrotechnik, Konfetti, brennbare Stoffe wie Stroh oder Schredderpapier. Der Veranstalter hatte es aus Sicherheitsgründen im Vorfeld untersagt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Fischbach waren angehalten, die Veranstaltung bei Zuwiderhandlungen abzubrechen. Das alles war jedoch kein Thema, denn in der Bodenackerhalle verlief alles friedlich und gesittet.

Die "Ohrwürmer" verzichteten am Samstag auf einen eigenen Auftritt, überließen den Gastguggenmusiken die Bühne und konzentrierten sich darauf, die vielen Gäste zu bewirten. Ihren ersten Auftritt in diesem Jahr hatten sie bereits am Wochenende hinter sich.