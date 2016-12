Niedereschach Großes Zirkusprojekt klingt nach

Niedereschach. Dafür gab es bei der Hauptversammlung viel Lob, sowohl von der Schulleitung als auch von Seiten des Gesamtelternbeirats.

Wenn man die vielen Aktionen sieht, könne man nur sagen "Hut ab vor all denen, die hier im Verein was tun", so der langjährige Gesamtelternbeiratsvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Schulfördervereins, Roland Lauer. Zur großen Freude der Vorsitzenden Julia von der Hardt waren 17 Neuzugänge zu verzeichnen, so dass man jetzt 98 Mitglieder zähle.

Schriftführerin Birgit Kaltenbach berichtete über eine Landschaftsputzaktion der Schüler der Außenstelle Fischbach. Ferner habe der Förderverein die Buskosten zum Besuch der Grundschüler beim Zimmertheater in Rottweil finanziert.