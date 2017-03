Niedereschach Großes Putzen ist angesagt

Jahr für Jahr ist man gespannt, was man bei der "Putzete" so alles findet und in dem eigens hierfür beim Schmiedesteighaus bereit gestellten Abfallcontainer verbringen muss. Herbert Schlenker, der Ehrenvorsitzende des AV Teufental und Cheforganisator der Aktion in Fischbach, erinnert sich an so manchen ungewöhnlichen "Fund" in der Vergangenheit, angefangen von riesengroßen Reifen bis hin zu Kühlschränken, Elektroherden, Computern und Säcken mit benutzten Pampers. Man könne nur staunen, was manche Menschen so alles in der freien Natur entsorgen. So gebe es auch "lauschige Plätzchen" in der Natur, an denen man schon auffällig viele Kondome oder auch das eine oder andere intimere Kleidungsstück eingesammelt habe.

Für viele seit Jahren aktiv an der Aktion teilnehmende Menschen stellt die von den Vereinen und den Bürgern getragene Landschaftsputzete einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zum Erhalt der Landschaft dar. Es ist für sie Ausdruck des Respekts vor der heimischen Natur, gepaart mit der Entfaltung einer Vorbildwirkung gegenüber Kindern und Jugendlichen, die ebenfalls teilnehmen können.

Was der Angelverein auf Fischbach bezogen ist, ist der Naturschutzverein für Niedereschach. Dort ist es Gemeinderat Rüdiger Krachenfels, der die Aktion leitet. In Schabenhausen hat diesen Part Ortsvorsteher Alfred Irion übernommen und in Kappel Ortsvorsteher Werner Reich.

Sie alle hoffen am morgigen Samstag auf eine rege Beteiligung, zumal schönes Wetter angesagt ist.

In Kappel und Niedereschach beginnt die Landschaftsputzete jeweils um 8.30 Uhr, in Fischbach und Schabenhausen um 9 Uhr. Treffpunkt in Niedereschach ist am Parkplatz der Eschachhalle (bei den Containern), in Fischbach am Parkplatz beim Schmiedesteighaus, in Kappel an der Schlossberghalle und in Schabenhausen bei der Wendeplatte im Schlierbachweg.