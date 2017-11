Niedereschach-Fischbach (alb). Eine große Trauergemeinde nahm Abschied von Josef Roth, der im Alter von knapp 91 Jahren verstorben war. Roth war ein stets sehr gläubiger, ruhiger, stiller, besonnener und zurückhaltender Mensch, der jedoch genau wusste, was er wollte. Seine Werkstatt auf dem Fischbacher Pfaffenberg war über Jahrzehnte ein ganz wichtiger Platz für Roth, dort fühlte er sich wohl. In einem Nachruf für die Fischbacher Vereine würdigte die Vorsitzende des Musikvereins, Esther Roth, die Verdienste von Roth. Seit 1954 gehörte der Verstobene dem MV Fischbach an, wurde dort längst zum Ehrenmitglied ernannt und war in den zurückliegenden Jahrzehnten stets ein treuer Helfer. Dem Kirchenchor "Cäcilienverein" gehörte Roth als Fördermitglied seit 1991 an, dem Geschichts- und Heimatverein seit 2002.