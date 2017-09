Niedereschach Große Sanierung der Schule beginnt

Niedereschach. Einstimmig wurde der Vergabe der Elektroarbeiten für Lehrerzimmer und Hausmeisterwohnung an den günstigsten Bieter, die Firma Schütz Elektro aus Straßberg-Kaiseringen, mit der Auftragssumme von 192 475 Euro zugestimmt. Verbunden mit einer guten Nachricht von Ortsbaumeister Leopold Jerger: Beim Ausschreibungsverfahren zum Themenbereich Elektrotechnik liege man im Vergleich zur Kostenberechnung nur knapp zwei Prozent über der im Haushalt veranschlagten Summe. Dies sei fast ein "kleines Weihnachtswunder", so freute sich der Ortsbaumeister. Verbunden aber auch mit etlichen Irritationen: Gemeinderat Jörg Freund fragte nämlich in Anbetracht dieser Summe nach, ob der Ortsbaumeister in seiner Berechnung nicht etwa mit dem Komma verrutscht sei. "Für dieses Geld baue ich mir ein ganzes Haus", so Jörg Freund.

Bürgermeister Martin Ragg und Ortsbaumeister Leopold Jerger erläuterten dazu, dass die Bezeichnung Hausmeisterwohnung seit langem nicht mehr aktuell sei. Dieser Bereich umfasse inzwischen ganz normale Klassenräume mit dem Bereich des Rektorats, Lehrerzimmers, Töpferwerkstatt und Hausmeisterwerkstatt, also den komplett unterkellerten Zugangsbereich der Schule. Er sei etwa so groß sei, wie sechs Wohnhäuser, so der Ortsbaumeister auf den Hausvergleich von Jörg Freund. Aber auch Walter Pankoke hatte mit den Angaben aus der Sitzungsvorlage so seine Probleme und bat deshalb darum, die Gemeinderäte über die umfangreichen Zahlen im Vorfeld detaillierter zu informieren.

Nach der Erklärung durch den Ortsbaumeister sei es für ihn jetzt nachvollziehbar, jedoch aus den vorgelegten Unterlagen nicht zuzuordnen.