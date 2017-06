Niedereschach Graue Kästen gehören der Vergangenheit an

Man war sich damals einig, dass die Verwaltung mit den jeweiligen Besitzern der "grauen Kästen", sprich Telekom, Stromversorger und so weiter, Kontakt aufnimmt und abklärt, ob und inwieweit sie mit einem solchen Kunstprojekt einverstanden wären.

Dem Wunsch Jochen Laufers entsprechend erklärte sich die Gemeinde Niedereschach bereit, die Kosten für die Farbe zu übernehmen, alles andere erledigt Jochen Laufer ehrenamtlich und in seiner Freizeit. Laufer legt Wert auf die Feststellung, dass er nicht nur Farbe versprüht, sondern, dass es echte Kunst ist, die er macht.

Bevor Jochen Laufer anfängt, schaut er sich die zu besprühenden Objekte an und passt sein Motiv der Umgebung an. Zunächst bearbeitet er dann den Untergrund, damit die Farbe gut hält. Damit das gesamte Kunstwerk auch viele Jahre hält, ohne zu verblassen, besprüht Laufer seine Werke nach der Fertigstellung mit einem durchsichtigen atmungsaktiven Hartlack ein, der dafür sorgt, dass seine Werke auch in einigen Jahren noch ansehnlich sind.