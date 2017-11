Niedereschach Google trifft auf Eschach-Deifel

Niedereschach-Fischbach. Beim abendlichen närrischen Programm in der Bodenackerhalle taten die Narren das, was sie am besten können und lieben: gemeinsam friedlich Fasnet machen. Die Urviecherzunft aus Bad Dürrheim hatte neben ihrer begeisternden Guggenmusik auch noch einige ihrer Muselmannen, die früher Muselgeister hießen, mitgebracht. Sie legten gleich zum Auftakt zusammen mit ihrer Patenzunft aus Hochemmingen und deren Eckbühlplätz, einen furiosen Auftritt hin.

Die Bad Dürrheimer Guggenmusiker begleiteten dann auch noch die Präsentationen der weiteren Anwärterzünfte, der Narrenzunft Bergesel aus Fürstenberg mit ihren Paten von der Gauchenzunft Döggingen, sowie der Eschach-Deifel mit ihren Paten von der Narrenzunft Dauchingen. Durch das führten Andy Ettwein als "Google" und Regina Müller als "Alexa". Sie bezogen dabei mit ihren Anekdoten auch Vertreter der anwesenden Zünfte mit ein. Stolz sein können die Fischbacher auf ihre kleine und große Garde, die mit wunderschönen Garde- und Showtänzen das Narrenvolk erfreuten.

Viel Beifall gab es auch für die von Margit Müller geleitete Gerichtsverhandlung mit zwei taubstummen Angeklagten, die nur mit ihren Trompeten antworten konnten. Weil Umzugssprecherin Lilo Günter beim Kinderumzug in Fischbach wegen ihres Hanges, alle Umzugsteilnehmer unter 35 Jahren zu küssen, wieder einmal für einen Umzugsstau sorgte, hatten zwei im Stau stehende kindliche Umzugsteilnehmer aus den Reihen der Wolfbachrolli aus Pfaffenweiler, die bekanntlich die Patenzunft der NZ Fischbach sind, alle Zeit der Welt, sich in witziger, humoriger und teils auch deftiger Weise, auszutauschen.