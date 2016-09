Niedereschach Gläubige feiern heiligen Mauritius

Niedereschach-Fischbach (alb). Die Gläubigen der in die Seelsorgeeinheit "An der Eschach" eingebetteten Kirchengemeinde Fischbach feierten das Fest ihres Kirchenpatrons, des heiligen Mauritius. Angeführt vom Musikverein Fischbach, fand dabei ein gemeinsamer Kirchgang von der Ortsmitte zur Mauritiuskirche statt, an dem auch die Freiwillige Feuerwehr Fischbach und das DRK Fischbach teilnahmen.