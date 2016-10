Niedereschach Gewerbesteuer bringt Rekordzahlen

Niedereschach. Bei den Gewerbesteuer-Einnahmen zeigte er Rekordzahlen auf – und auch deshalb kann 2016 auf die ursprünglich vorgesehene Neuverschuldung in Höhe von 965 000 Euro komplett verzichtet werden.

Zu Beginn seiner Ausführungen machte Haberstroh deutlich, dass der "heutige Beschluss" deshalb wichtig sei, weil er schon in der nächsten Sitzung den Haushaltsplanentwurf für 2017 vorlegen möchte und dieser auf den Nachtragsplan 2016 aufbaue.

Ursächlich für die Aufstellung eines Nachtragshaushalts seien für gewöhnlich überwiegend Mehrbelastungen auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushalts, also der Investitionen. Anders in diesem Jahr. Die Mehrbelastungen im Vermögenshaushalt gebe es zwar auch in diesem Jahr, aber anders als sonst üblich führen hohe Mehreinnahmen auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts in diesem Jahr zu einem deutlichen Plus des Gesamtsaldos – und somit auch zu einer Verbesserung der Finanzlage der Gemeinde.