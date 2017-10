Niedereschach Gewerbesteuer bereitet Kämmerer Sorgen

Sorgen bereiten dem Kämmerer die rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen. "Die letzten Jahre haben die Gewerbesteuereinnahmen eigentlich immer geholfen, ein besseres Haushaltsergebnis zu erzielen, als es die Planung vorsah. In diesem Jahr ist es leider umgekehrt", so Haberstroh. Bereits im Finanzzwischenbericht im Juni 2017 habe er darauf hingewiesen, dass ein starker Rückgang der Gewerbeeinnahme zu befürchten sei. "Die aktuellen Zahlen bestätigen dies leider", so Haberstroh. Statt den geplanten 4,8 Mio. Euro rechnet er nur noch mit Einnahmen von 3,85 Millionen Euro. Die Gewerbesteuerumlage sinke dadurch zwar ebenfalls um 185 000 Euro, trotzdem verbleiben Wenigereinnahmen von netto 765 000 Euro.

Im Nachtrag positiv wirken sich die Ergebnisse der Mai– Steuerschätzung aus. Durch die anhaltend gute Konjunktur könne beim Einkommensteueranteil mit einem Steuerplus von 291 000 Euro gerechnet werden. Im Ergebnis führe der Saldo zu einer deutlich geringeren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Diese sinke um 525 000 Euro auf jetzt noch 546 000 Euro mit den entsprechenden negativen Auswirkungen auf den Vermögenshaushalt.

Auf der Einnahmenseite falle der Zuschuss aus dem Ausgleichstock für die Sanierung der Schloßberghalle in Kappel mit 400 000 Euro leider deutlich geringer aus, als geplant. Dagegen würden die Grundstückserlöse aus Grundstücksverkäufen um netto 41 000 Euro steigen.