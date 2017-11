Niedereschach Geräte sind in die Jahre gekommen

Niedereschach. Abgewickelt wird das Ganze über den Eigenbetrieb Wasserversorgung. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates legte Kämmerer Alfred Haberstroh bei der Beratung des Entwurfs für den Haushaltsplan 2018 (wir berichteten) auch die Planzahlen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung vor.

Der Planentwurf für den Wirtschaftsplan 2018 hat ein Volumen von 1,04 Millionen Euro, davon im Erfolgsplan 653 000 Euro und im Vermögensplan 390 000 Euro.

Haberstroh wies darauf hin, dass der Gemeinderat im vergangenen Jahr einige Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde besichtigt hat und dabei auch sehen konnte, dass einige Anlagen in die Jahre gekommen sind. Dabei sei man sich einig gewesen, jährlich Gelder für die Erneuerung der Anlagen, wenn irgendwie möglich, zur Verfügung zu stellen. Dies habe er entsprechend aufgenommen. So sind im kommenden Jahr 45 000 Euro für die Schaltanlagen im Hochbehälter Pfaffenberg vorgesehen und außerdem 50 000 Euro für die Erneuerung der Pumpen im Pumpwerk Fischbach. Investiert wird zudem in das Wasserleitungsnetz in der Königsfelder Straße in Fischbach in einer Größenordnung von 200 000 Euro.