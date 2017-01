Niedereschach Gemütlicher Start in närrische Saison

In Schabenhausen selbst beginnen die närrischen Tage am Samstag, 21. Januar, um 9.30 Uhr mit dem Fähnleaufhängen und dem Schmücken der Halle; gefolgt vom Narrenschoppen im Haus der Vereine am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr.

Der "Schmotzige Dunnschtig", 23. Februar, beginnt um 11 Uhr mit der Kindergartenbefreiung, gefolgt um 14 Uhr vom Umzug ums Störzle und der anschließenden Kinderfasnet. Am Samstag, 25. Februar, findet der traditionelle Wasserträgerball um 20.11 Uhr in der Schlierbachhalle unter dem Motto "Willkommen auf der Schlierbach-Ranch" statt.

Der Fasnet-Montag beginnt um 5 Uhr früh mit dem Wecken in allen Gassen Schabenhausens. Am darauffolgenden Dienstag ist um 19 Uhr der ganze Spuk schon wieder vorbei mit dem Fasnet-Verbrennen vor der Schlierbachhalle.