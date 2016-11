Niedereschach "Gemeinsam zu Tisch" ein voller Erfolg

Niedereschach (alb). Die Cafeteria im Pflegehaus war dabei gut besucht. Wie in den Jahren zuvor auch, bietet das Team der SDN auch in diesem Jahr wieder entsprechende Termine an und alle sind eingeladen, mit dabei zu sein. In der Cafeteria des von der Caritas betriebenen Pflegehaus am Eschachpark bietet die SDN an insgesamt sechs Terminen dabei ein Mittagessen. Es gibt keine festen Essenspreise, jeder gibt wie viel er kann und wie viel er möchte. Wie in den Jahren zuvor freut sich das SDN- Team auf ein bunt gemischtes Publikum. Die weiteren Termine dieser Aktion sind der 17. November., 24. November, 01.Dezember, 08.Dezember und der 15.Dezember.