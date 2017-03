Niedereschach Gemeinsam dem Glück auf der Spur

Ein Gleichnis des Lebens sozusagen mit der Fragestellung, ob sich Hans nun auf ein Verlustgeschäft nach dem anderen eingelassen hat oder ob die Kunst des Lebens nicht gerade darin liegt, trotz Verlustgeschäften fröhlich zu bleiben. Krech sah beispielsweise im Pferd, das Hans abgeworfen hat, die Parallele zum PS-starken Sportwagen, in dem in zunehmenden Alter, die Lust doch eher zur Last wird, wenn die Kräfte nachlassen und man schließlich im Graben landet.

Zu jeder Situation im Märchen fand Krech eine überzeugende Interpretation, untermalt und aufgelockert durch Bibelzitate und auch tiefgründige Witzeinlagen. Bis hin zum Ende des Weges von Hans, der, nachdem er alles verloren und frei von jeder Last sich letztendlich äußerte: "So glücklich wie mich gibt es keinen Menschen unter der Sonne."