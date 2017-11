Niedereschach (alb). Die für Montag, 6. November geplante abschließende Präsentation des Verkehrsgutachtens zur Südumfahrung in der Gemeinderatssitzung wird auf eine spätere Sitzung verschoben. Hintergrund ist ein Todesfall in der Familie des zuständigen Mitarbeiters vom Büro "Modus". Ein Besuch der öffentlichen Sitzung lohnt sich trotzdem. Unter anderem wird der Gemeinderat den Termin für die Bürgermeisterwahl Anfang 2018 festlegen. Vorgeschlagen wird von der Verwaltung Sonntag, 25. Februar. Ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang soll am Sonntag, den 18. März, stattfinden. Wie bereits bekannt, wird sich Bürgermeister Martin Ragg wieder um das Amt bewerben. Ebenso steht die Einbringung und Beratung des Haushaltsplanes 2018 auf der Tagesordnung.