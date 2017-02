Niedereschach Gemeinde hat Thema Wohnen fest im Blick

"Zahlreiche Beschäftige der hiesigen Unternehmen suchen teilweise verzweifelt nach Mietwohnungen in unserer Gesamtgemeinde. Deren Schicksal sollte uns nicht unberührt lassen. Denn etwa durch deren Einkauf vor Ort oder den Besuch der hiesigen Gastronomie leisten sie einen ganz entscheidenden Beitrag dafür, dass die außergewöhnliche und hochgelobte Infrastruktur in unserer Gemeinde aufrechterhalten werden kann", erläuterte er. Dieser Aussage folgte der Aufruf an die Bürger aus Niedereschach, Fischbach, Kappel und Schabenhausen, ihre Einliegerwohnungen oder sonstigen geeigneten Wohnraum dem heimischen Mietwohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen.

Gemeinde unterstützt bei Suche nach Bauplatz

Mögliche Vermieter könnten ihre Wohnungen über die Mietwohnungsbörse der Gemeinde im Bürgerbüro anbieten. Parallel zur Aktivierung des bestehenden Wohnraums begleite die Gemeinde auch aktiv private Investitionsprojekte zur Schaffung von Wohnraum und helfe – vorwiegend für junge Familien – bei der Suche nach einem Bauplatz.