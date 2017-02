Niedereschach Gehweg völlig vereist

Niedereschach (alb). Gemeinderat Edgar Lamparter wies in der jüngsten Sitzung darauf hin, dass es bezüglich des Räumdienstes in der Villinger Straße 24 (Fernmeldezentrale) Probleme gebe. Dort sei in diesem Winter bislang nicht geräumt worden. Deshalb sei dort der Gehweg völlig vereist gewesen, was für alle Fußgänger eine große Unfallgefahr bedeutet habe. Er sei diesbezüglich aus den Reihen der Bürger angesprochen worden.