Niedereschach Für FC-Nachwuchs geht’s hoch hinaus

Niedereschach-Kappel. Die Spieler der E-Jugend sowie der Tischtenniskinder feierten dabei gemeinsam. Ebenso fröhlich, aktiv und sportlich wie sie sich in ihrer E-Jugendaltersklasse durchsetzen, bestritten die Mädels und Jungs im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren auch die unterschiedlichen Parcours im Hirsch-Erlebniswald in Mahlstetten.

Alle zog es nach einer kurzen Einweisung in die Sicherheitsregeln und die korrekte Klettertechnik ganz nach oben. An Fitness und Ausdauer mangelte es niemanden und die Spieler erwiesen sich auch durchweg als "höhenfest". Ein echtes Hochgefühl kann man im Erlebniswald erleben.

Die Väter und Mütter hatten teilweise mit den unterschiedlichen Parcours ordentlich zu kämpfen. Dadurch war alles noch spannender und die Begeisterung kannte keine Grenzen. Einige Mütter bildeten die Basis am Boden, feuerten an und verteilten auch heiß begehrte Getränke und Süßigkeiten für den Energieschub zwischendurch. Es gab viel zu sehen und gemeinsam zu erleben. So vergingen die Stunden wie im Flug und viel zu schnell hieß es wieder aus den Gurten zu klettern.