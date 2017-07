Niedereschach Für den FC-Nachwuchs geht’s hoch hinaus

Alle zog es nach einer kurzen Einweisung in die Sicherheitsregeln und die korrekte Klettertechnik ganz nach oben. An Fitness und Ausdauer mangelte es niemanden und die Spieler erwiesen sich auch durchweg als "höhenfest". Ein echtes Hochgefühl kann man im Erlebniswald erleben.

Die Väter und Mütter hatten teilweise mit den unterschiedlichen Parcours ordentlich zu kämpfen. Dadurch war alles noch spannender und die Begeisterung kannte keine Grenzen. Einige Mütter bildeten die Basis am Boden, feuerten an und verteilten auch heiß begehrte Getränke und Süßigkeiten für den Energieschub zwischendurch. Den Abschluss machte die Gruppe noch in der Kirchbühlhütte vor Ort. Die Organisatoren vom Jugendvorstand sagten den kleinen und großen Kids Danke für eine gute Saison und ihren immer vollen, aber sportlich fairen Einsatz.