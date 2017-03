Niedereschach Friedensgruß wird fester Teil der Gottesdienste

Die Gemeindeversammlung wurde von Martin Klotz geleitet.

Pfarrer Krech berichtete aus der Gemeinde und ging dabei insbesondere auf die Aktivitäten und Veranstaltungen des Reformationsjubiläums, die Arbeit mit Flüchtlingen und das "jüngste Pflänzchen" der Gemeinde, das "Spirituelle Schatzkästchen" mit seinen verschiedenen Formaten ein. Brigitte Litzba verlas den Bericht aus dem Ältestenkreis. Eine Vielzahl von Sitzungen hielt der Ältestenkreis ab. Im Dezember ist Gerhard Bader als Mitglied des Ältestenkreises ausgeschieden. Ihm wurde für seine Arbeit gedankt. Albrecht Haller berichtete aus den Ausschüssen.

Mit Spannung erwartet wurde das Thema Kirchenglasfenster für Niedereschach. Aus Krechs Sicht würde der Kirchenraum in Niedereschach durch inspirierende Kirchenglasfenster in vielerlei Hinsicht an Attraktivität gewinnen und weitaus mehr wie bisher, als sakraler und spiritueller Raum wahrgenommen. Zudem könnten durch Kirchenglasfenster bisher störende Einflüsse beseitigt werden.